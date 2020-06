"Wir haben uns neu erfunden" - wenn die Coronakrise zu Veränderung führt

„Die Pandemie hat etwas in mir bewirkt und so habe ich mich von dem Job, aus der Branche und aus diesem ganzen Leben verabschiedet“, erzählt Ort. Jeden Tag ins Büro zu gehen, ohne zu wissen, was der Tag an neuen Herausforderungen bringe, habe ihr zwar auch viel Spaß gemacht, „aber es war natürlich anstrengend“. Personalrochaden in ihrer Abteilung gaben den letzten Anstoß zum neuen Leben: Sie hat eine Ausbildung zur Achtsamkeits- und Meditationslehrerin begonnen.

Bis Jahresende will sie sich mit ihrer Berufung selbstständig machen und künftig Menschen helfen, etwa ihren stressigen Büroalltag zu bewältigen. Jenem Alltag, dem sie entflohen ist. Sie glaubt, ohne Pandemie und anschließendem Lockdown wäre ihr dieser Schritt nicht gelungen. „Ich habe viel über mein Leben nachgedacht und mich gefragt, was am Ende übrig bleibt.“

Ihre Erkenntnisse: Sie wolle nie wieder auf diese Weise im PR- oder Marketingbereich arbeiten, sondern ihrem „Herzensweg“ folgen. Und: Multitasking sei keine erstrebenswerte Eigenschaft, sondern eine völlig falsche Entwicklung. „Es ist schöner, sich einer Sache voll und ganz hingeben zu können.“ Nun ist Ella Orts Leben weniger turbulent. Die Pandemie sei für sie ein Glücksfall gewesen. „Ich bin dankbar, dass sich mein Leben in diese Richtung entwickelt hat.“