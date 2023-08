Winzer prognostizieren heuer gute Weinernte

Die heimischen Winzer erwarten heuer einen sehr guten Weinjahrgang. Mengenmäßig wird in Niederösterreich und im Burgenland mit einer durchschnittlichen Ernte gerechnet, in der Steiermark dürfte sie etwas kleiner ausfallen als 2022. In den drei größten Anbau-Bundesländern geht man von einer guten sehr guten Qualität aus. Ausschlaggebend sind aber noch die kommenden Wochen, hieß es von den Weinbauverbänden auf APA-Anfragen. Die Lese beginnt voraussichtlich Mitte September.

"Die Grundvoraussetzungen sind sehr gut", sagte Konrad Hackl, Geschäftsführer des Weinbauverbandes Niederösterreich. Der Regen in den vergangenen Wochen sei wichtig für die Entwicklung der Früchte gewesen. "Demnächst beginnt die Reifephase der Trauben, da ist trockenes Wetter besser als kaltes", erklärte Hackl.

