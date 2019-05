Wintereinbruch: Der erste Mai-Schnee seit 32 Jahren

Einige Täler im Westen Österreichs präsentierten sich am Sonntag sogar tief verschneit. So wurden Sonntag in der Früh zum Beispiel an der ZAMG-Wetterstation in St. Johann im Pongau ( Salzburg, 634 Meter Seehöhe) sechs Zentimeter Neuschnee gemessen, in Reutte ( Tirol, 850 Meter) waren es 16 Zentimeter.

So kalt wie im Februar

Am Sonnblick-Observatorium der Zentralanstalt, auf 3.100 Meter Seehöhe in den Hohen Tauern, fielen von Samstag bis Sonntagfrüh 55 Zentimeter Schnee. Die ZAMG wies auf die für Mai ungewöhnlichen Temperaturen hin: So kalt ist es sonst Ende Februar. In Bregenz und Innsbruck wurden für Sonntagnachmittag maximal vier oder fünf Grad erwartet. Die niedrigste jemals in Bregenz zu dieser Zeit gemessene Höchsttemperatur ist 3,7 Grad (am 7. Mai 1957) und in Innsbruck 3,6 Grad (1. Mai 1945).