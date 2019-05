Wintereinbruch am Wochenende: "Autofahrer müssen aufpassen"

„Mit Einsickern der Kaltluft von Deutschland her muss man ab dem späten Nachmittag in den Nordalpen - beginnend in Vorarlberg - schon bis 1000 Meter hinab mit Schneefall rechnen“, so der Meteorologe. „In der Nacht auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze sogar auf 600 bis 400 Meter ab, wenige Zentimeter Nassschnee könnten sich also auch im Rhein- und Inntal ausgehen.“ Deutlich winterlichere Bedingungen stellen sich in den etwas höher gelegenen Tälern der Nordalpen ein. Oberhalb von 800 bis 1000 Meter sind nach derzeitigem Stand fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Höchstemperaturen liegen österreichweit bei neun, in den Bergen bei zwei Grad.

Gefahr für Autofahrer

Schneien wird es vor allem zwischen Nordtirol und dem Salzkammergut. Auf dem Brenner und der Tauernautobahn sind sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Das kann für Autofahrer gefährlich werden. Zudem besteht die Gefahr, dass von Bäumen Äste abbrechen, da der Schnee nass und schwer sein wird und die Bäume schon Blätter tragen. Darauf bleibt der Schnee leicht liegen.

Beim Verkehrsclub ARBÖ rechnet man daher vemehrt mit Unfällen. Sobald eine Winterfahrbahn besteht, also Schnee, Eis oder Matsch auf der Straße liegen, müssen wieder Winterreifen montiert werden, erklärt der Verkehrsjurist Gerald Hufnagel.