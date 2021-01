Winter ist da: Bis zu ein Meter Schnee in Österreich

Ab Freitag Wetterberuhigung

Am Freitag klingt der Schneefall in Vorarlberg, dem Tiroler Oberland und im Außerfern bis Mittag endgültig ab. „Im Summe kommen in diesen Regionen verbreitet 30 bis 60 cm Neuschnee zusammen“, so Spatzierer.

„Im Arlbergebiet, im Montafon sowie im Paznauntal sind bis zu 1 Meter der weiße Pracht zu erwarten.“ Sonst gibt es nur mehr vereinzelt Schneeschauer und besonders im Süden scheint häufig die Sonne. Auch der Wind lässt deutlich an Stärke nach und weht nur mehr am Alpenostrand lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen -5 und +3 Grad.