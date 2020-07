Wildwasser: Keine Action ohne Vorsicht

Mit dem Fuß zuerst. Während es beim Unterschenkel noch relativ einfach geht, fängt es spätestens beim Oberschenkel zum Stocken an: Das Anziehen eines Neoprenanzugs. So eng und unbequem er sein mag – will man in wilden Gewässern Kanu fahren, Kajaken oder Raften, dann ist er aus Sicherheitsgründen Pflicht.

„Die Salza etwa ist einer der schönsten Flüsse Europas. Eine Bootstour ist ein Naturerlebnis“, sagt Wolfgang Schiffermayer, Ausbildungsleiter des steirischen Raftingverbands. Neben dem Flair bietet die Salza vor allem eines: Action. „Sie ist einer der wenigen Flüsse, die fast keine Regulierung erfahren hat.“ Dementsprechend gefährlich ist sie aber auch.