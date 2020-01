Wieso Juristinnen Männern Angst machten

Leopoldine Schmidt war die Erste an der Universität Graz: Am 14. Juli 1923 promovierte die 25-Jährige zur Doktorin der Rechtswissenschaften. Zwei Jahre vor ihr war Marianne Beth in Wien dran. Beth war nicht nur die erste Jus-Absolventin überhaupt, sondern 1928 auch erste eingetragene Rechtsanwältin in Wien.

Während heute die Mehrzahl der Jus-Studenten Frauen sind, waren es vor 100 Jahren nur eine Handvoll. Der Weg für Frauen an die juridischen Fakultäten war ein langer, wie das neueste Buch der Grazer Historiker Anita Ziegerhofer und Alois Kernbauer zeigt: Seit dem ersten Ansuchen 1900 sollte 19 Jahre vergehen, bis Frauen Rechtswissenschaften studieren durften - an den philosophischen Fakultäten waren Studentinnen bereits ab 1897, an den medizinischen ab 1900 zugelassen.