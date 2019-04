100 Jahre Frauen in der Technik: „Ohne Schädigung der Männer“

Studentinnen - damals und heute

Erster Zugang 1878 Die Zulassung für Technische Hochschulen kam 1919 relativ spät. Ab 1897 durften Frauen an philosophischen Fakultäten studieren, ab 1900 stand ihnen auch das Medizinstudium offen. Zuvor durften sie seit 1878 in einigen Fachrichtungen als Hospitantinnen zuhören, allerdings gab es regionale Unterschiede: An der Karl-Franzens-Universität Graz durften Frauen schon ab 1870 Sprachprüfungen ablegen.

Wenig Absolventinnen In den 30 Jahren nach dem „Glöckel-Erlass“ haben nur 70 Frauen ein Studium an der TU Graz abgeschlossen: Von jenen Frauen, die inskribierten, kamen 80 bis 90 Prozent nicht bis zum Abschluss. In den 1920er- und 1930er-Jahren beendeten zwei bis drei Frauen pro Jahrgang das Studium.

Zuwachs ab den 1980er-Jahren Jahrelang blieben Frauen Exotinnen in technischen Studien. Auch durch Förder- und Informationsprogramme für Mädchen schon in den Volksschulen verbesserte sich das ab den 1980er-Jahren, zuvor lagen die Studentinnen- und Absolventinnenzahlen im einstelligen Prozentbereich.

Anteil schwankt enorm Derzeit beträgt der Frauenanteil an der TU Wien 29 Prozent, an der TU Graz 24,7 Prozent. An der BOKU Wien sind 49,4 Prozent der Studierenden weiblich, an der Montanuni Leoben 24,5 Prozent, an der Fakultät für Technische Wissenschaften an der Uni Innsbruck 16,1 Prozent. Allerdings schwanken die Zahlen je nach Fach extrem: Architektur oder Chemie studieren mittlerweile oft mehr Frauen als Männer.