Wiens Polizei-Vizepräsident verteidigt den Einsatz bei der Klimademo

Doch zunächst zu den Fakten: Am vergangenen Freitag gab es in Wien die Klimaschutz-Demo. Rund 100 Personen spalteten sich dabei ab und verbarrikadierten die Aspernbrücke bei der Urania. 96 Personen wurden bei der Räumung festgenommen, 92 davon hatten keinen Ausweis dabei, damit man sie identifizieren kann. Bei einer Festnahme kommt es zum Einsatz körperlicher Gewalt, die der Polizist später in einem Protokoll festhält. Diese Festnahme wird von Zeugen gefilmt, der Beamte am Montag in den Innendienst versetzt. Der Festgenommene spricht von anschließenden Nierenschmerzen. Diese werden auch im Protokoll später vermerkt.