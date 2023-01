Wienerwald-Initiative schmeckt Gourmet-Bau nicht

Erstens liegt das Grundstück in einer wichtigen Kaltluftschneise. Wird weiter versiegelt, könnte es in der Stadt also schneller heiß werden. Zweitens würde die Verkehrsproblematik am ohnehin schon ausgelasteten Verkehrsknoten Auhof im Westen der Stadt noch zusätzlich verschärft. Drittens sei die Studie, die die Stadt zur Prüfung des Plans in Auftrag gab, bereits veraltet, sagt Wolfgang Gerstl, Nationalratsabgeordneter der ÖVP: „Diese Studie stammt aus 2014. Vor neun Jahren herrschten in Sachen Klimaschutz aber noch andere Bedingungen.“ Laut besagter Studie wäre die Nutzung

des 35.000 Quadratmeter großen Areals als Geschäfts- bzw. Industriefläche am sinnvollsten.

Das Grundstück gehört zur Hälfte der Stadt Wien und zur anderen Hälfte der Asfinag. Ein Hauptargument für die Nutzung als Industriefläche sei die schlechte Verkehrsanbindung. „Aber wie sollen dann 250 Mitarbeiter jeden Tag dort hinkommen? Vor allem, wenn es Arbeitszeiten rund um die Uhr gibt?“, fragt Gerstl.