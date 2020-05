Adelsmayr warnt Wienerin vor Heirat mit Peiniger

Vor einer Heirat, wie sie die lokalen Behörden der Studentin geraten haben, rät Adelsmayr dem Vergewaltigungsopfer dringend ab. „Dafür muss sie zum Islam übertreten und darf das Land nur mit Zustimmung ihres Mannes verlassen. Dann unterliegt sie endgültig der Scharia. So wird sie nie mehr nach Hause kommen, da kommt sie vom Regen in die Traufe.“

Eine wichtige Rolle spielt auch, dass der mutmaßliche Vergewaltiger ein Jemenit und Polizistensohn ist. „Die Jemeniten stellen die obersten Führungskader der Polizei in Dubai“, berichtet der Mediziner. Deshalb brauche die Frau „nun massive politische Hilfe von Europa“. Bei ihm habe man gesehen, dass von den Behörden sogar Papiere gefälscht werden. „Das ist ein disfunktionales und korruptes Rechtssystem.“

Den Schritt in die Öffentlichkeit, den er gemacht hat, rät er auch der 29-jährigen Wienerin (siehe Zusatzbericht): „Dadurch entsteht öffentlicher Druck und nur der bewirkt politischen Druck. In der Außenpolitik Österreichs und Europas wäre couragiertes Auftreten statt Kleinbeigeben wegen des Geldes der Emirate wichtig“, sagt Adelsmayr. Denn Dubai stehe in Verhandlungen wegen visafreier Einreise in die EU, da wäre Drohpotenzial jederzeit vorhanden.

Das Opfer lässt bisher über das Außenministerium ausrichten, keinerlei Kontakt zu den Medien zu wollen. „Die Familie will nicht, dass irgendein Name in der Zeitung steht“, erklärt Außenamtssprecher Martin Weiss.

Adelsmayr selbst rät vor Reisen nach Dubai ab: „Die Leute sehen dort nur das Disneyland. Passieren kann überall etwas im Ausland, aber dort sind Monarchien und Diktaturen, die nehmen Einfluss auf Prozesse.“