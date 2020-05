Vergewaltigter Österreicherin droht Haft

Die Frau soll vom Vater des mutmaßlichen Vergewaltigers gedrängt worden sein, einvernehmlichen Sex zuzugeben. Ihr wurde von den Behörden laut dem Artikel geraten, ihren Peiniger zu heiraten – dann wäre alles in Ordnung. Derzeit sind die Ermittlungen noch im Gange. Die Österreicherin soll Urlaub in Dubai mit Freundinnen gemacht haben. Nach einem Barbesuch sei sie mit dem mutmaßlichen Vergewaltiger zu einer weiteren Party mitgefahren. Er brachte sie anschließend zurück in ihr Hotel. Im Auto soll er über sie hergefallen sein. Die Österreicherin sprang danach aus dem Auto und schrie um Hilfe. Hotelgäste alarmierten daraufhin die Polizei.

Offenbar vermutet die Polizei, die junge Frau habe dem Jemeniten Sex gegen Geld angeboten. Im Verhör soll sie allerdings angegeben haben, dass sie in Österreich einen Job hat und auf so ein Geld nicht angewiesen sei. Tatsächlich wäre es wohl undenkbar, dass die Frau Geld für eine Reise ins teure Dubai ausgibt und in einem Fünf-Sterne-Hotel wohnt, um sich dort als Prostituierte im Parkhaus zu verdingen.

Wo die Österreicherin derzeit untergebracht ist, ist unklar. Die Norwegerin Dalelv musste einige Tage in Haft verbringen, dann ihren Pass abgeben und wochenlang im Land bleiben.

