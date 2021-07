Wiener-Terrorprozess: Maskierter Kronzeuge belastet Wiener IS-Rückkehrer

Bei seiner Einvernahme und in Anwesenheit einiger Beschuldigter kämpfte der Kronzeuge immer wieder mit Erinnerungslücken: „Ich kann mich an viel nicht mehr erinnern, es ist fast zehn Jahre her.“ An Vieles wolle er sich auch gar nicht mehr erinnern. Auf mehrfache Nachfrage des Vorsitzenden meinte er aber zumindest, „Abu Aische“, der eine Kampftruppe angeführt und Massaker angeordnet haben soll, durch ein Fernrohr bei einer Geiselnahme beobachtet zu haben.

Der Zeuge trug auch dazu bei, dass Mucharbek T. – ein 33-jähriger Tschetschene, der als Jugendlicher nach Österreich gekommen war – zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, weil er als IS-Kämpfer in Syrien unter anderem an der Erschießung von Bewohnern eines Hochhauses beteiligt war.

T. war am Montag ebenfalls als Zeuge geladen. Wiederholt bestritt er, Waffen verwendet zu haben. „Was der Kronzeuge erzählt, ist erfunden“, behauptete der 33-Jährige. Turpal I. habe zudem nie den Kampfnamen „Abu Aische“ getragen oder als Anführer fungiert. Der Hauptangeklagte selbst sieht sich als Opfer einer Verwechslung und will in Syrien lediglich das Grab seines gefallenen Schwagers besucht haben.