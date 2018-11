Wiener Schrifsteller: Schuldlos unter Mordverdacht

„Das Schlimmste ist, dass ich eigentlich noch immer nicht weiß, was wirklich passiert ist“, sagt Herbert Pirker mit ruhiger und freundlicher Stimme. Sicher ist nur, dass das Verfahren der Staatsanwaltschaft Wien wegen Verdachts des Mordes gegen ihn eingestellt wurde, das bestätigt auch die Polizei.

Doch so manches könnte an ihm kleben bleiben, brachte doch eine Billigzeitung Bilder von ihm und seiner Freundin. Zwar verpixelt, aber so „dass es jeder wusste, der mich kennt“. Deshalb hofft der Schriftsteller nun darauf, dass alle Missverständnisse ausgeräumt werden.

Am 9. Juni diesen Jahres verständigt der Leiter einer Betreuungsstelle die Polizei, weil trotz lauten Klopfens niemand die Wohnung in Wien-Favoriten öffnet. Die Musik-Professorin Eva O. (69) wird tot gefunden, ihr Lebensgefährte Pirker (82) liegt bewusstlos daneben. Neben Pirker werden schwere Medikamente gefunden. O. litt unter der Nervenkrankheit ALS, musste deshalb gepflegt werden.

"Tragische Familiengeschichte"

Die Polizei vermutet Tötung auf Verlangen oder Mord und versuchten Selbstmord, spricht von einer „tragischen Familiengeschichte“. Das Landeskriminalamt nimmt routinemäßig Ermittlungen auf. Der KURIER berichtet – ohne Namensnennung und Foto – unter dem Titel „Partnerin vergiftet: 82-Jähriger unter Mordverdacht“.