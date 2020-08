Wiener prallte in Kärnten mit Motorrad gegen Auto

Ein 53 Jahre alter Motorradlenker aus Wien ist am Samstag auf der Wurzenpass-Straße in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) gegen das Auto eines 46-jährigen Deutschen geprallt. Der Wiener kam zu Sturz und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Deutsche war in Richtung slowenische Grenze unterwegs gewesen, als er umkehren wollte. Er bog links in eine Grundstückszufahrt ein. Gleichzeitig setzte der Motorradfahrer zu einem Überholmanöver an, er konnte dem Auto nicht mehr ausweichen und prallte gegen die Seite des Fahrzeugs. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.