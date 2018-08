Wiener Krankenhaus Nord könnte 1,5 Milliarden kosten

„Das Krankenhaus Nord ist der SPÖ und der Stadt Wien komplett entglitten. Die Protokolle zeigen das totale Chaos innerhalb des KAV bei der Projektorganisation“, sagt die Wiener ÖVP-Mandatarin Ingrid Korosec. „Meine Vermutungen, dass die tatsächlichen Kosten schon lange klar waren und sich womöglich noch steigern, wurden jetzt bestätigt.“ Korosec zufolge spreche Balazs in einem weiteren Protokoll im Juni 2016 davon, dass es sich beim Krankenhaus Nord nicht um die „heile Welt“ handle und man außerdem massiv mit Terminen kämpfe. Balazs hat den KAV mittlerweile verlassen, sein Vertrag ist im Frühling ausgelaufen.

„Das Management hat einen klaren Auftrag. Und der lautet: 1,34 Milliarden“, kommentiert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die Vorwürfe. Die Summe entspricht dem Kostenplan, den der SPÖ-Politiker nach seinem Amtsantritt im Mai eingefordert hatte. Der Rechnungshof war in seinem Bericht zuletzt von maximal 1,4 Mrd. Euro ausgegangen. „Es gibt diese Vorgabe und daran orientieren wir uns auch“, heißt es aus dem KAV. Eine mögliche Erklärung, warum der KAV von dieser Summe ausgeht, könnte sein, dass er die Finanzierungskosten nicht miteinrechnet.

Sein Versprechen sollte das Management wohl auch tunlichst einlösen. Gefragt nach den Konsequenzen, sollte sich Balazs’ interne Aussage bewahrheiten, sagt Hacker: „Damit sollte sich niemand beschäftigen.“

Was in der Vergangenheit gesagt wurde, sei ihm egal, erklärt Hacker. Damit müsse sich die derzeit laufende, gemeinderätliche U-Kommission zur Causa auseinander setzen. „Die Kostenexplosion und das Chaos um die endgültigen Werte wird bestimmt Thema in der U-Kommission sein, damit alle offenen Fragen restlos aufgeklärt werden“, kündigt Korosec an. Die nächste Sitzung des Gremiums findet nächste Woche am Dienstag statt.

Hintergrund: Pannen-Projekt

Zu Beginn der 2000er-Jahre beschloss die Stadt Wien die Errichtung des Krankenhaus Nord. Es soll über 789 Betten verfügen und rund 2500 Mitarbeiter beschäftigen. Die Grundsteinlegung erfolgte 2012. Im Laufe der folgenden Jahre kam es zu einem stetigen Anwachsen der Kosten und einer wiederholten Verschiebung des Eröffnungstermins. Laut derzeitigem Plan soll das Haus im Herbst 2019 in Vollbetrieb sein.