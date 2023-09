Wiener Ärztekammer: Steinhart schaltet Stadtrat Hacker ein

Die angespannte Lage in der Wiener Ärztekammer hat sich am Dienstag weiter verschärft. Sowohl Präsident Johannes Steinhart, als auch seine Kontrahenten Vizepräsident Stefan Ferenci und Kurienobmann Eric Randall Huber sind in die Offensive gegangen.

Steinhart stellt via Brief an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) den Antrag, Huber des Amtes zu entheben. Huber sei, ist dort zu lesen, " nicht (mehr) in der Lage, die Kurie zu führen". Relevante wesentliche Entscheidungen könnten nicht mehr diskutiert und beschlossen werden, er handle auch nicht mehr im Interesse der Mehrheit der Mitglieder.

Ein Vorfall haben Steinharts "Zweifel an der Eignung von Herrn Dr. Huber als Kurienobmann endgültig erhärtet": Er soll ein ein anwaltliches Gutachten zu einer Frage gefordert haben, die laut Steinhart schon von der Aufsichtsbehörde (MA40) geklärt gewesen sein. Huber soll eine Anwaltskanzlei persönlich ausgewählt haben, eine Summe von 10.000 Euro wurde veranschlagt. Laut Steinharts Schreiben soll Huber den von der Kurienversammlung gewählten Finanzreferenten für befangen erklärt haben und eine Vertraute als Finanzreferentin eingesetzt haben, um die Freigabe für die 10.000 Euro zu erhalten.

Strafrechtliche Prüfung

Steinhart will alle Vorkommnisse auch einer strafrechtlichen Detailprüfung unterziehen und gegebenen falls auch die Strafbehörden einschalten.

Steinhart wiederum sieht sich mit einer Rücktrittsaufforderung des Präsidiums der Wiener Kammer konfrontiert. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag forderten alle anderen vier Präsidiumsmitglieder den sofortigen Rückzugs Steinharts aus dem Präsidentenamt. Vizepräsident Stefan Ferenci warf ihm nach einer turbulenten Kuriensitzung am Freitag etwa vor, antidemokratische Methoden gutzuheißen.

