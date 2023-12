Wien: 100 Jahre alte Eisenwarenhandlung sperrt zu

„Und das seit 43 Jahren“

Dübel aus Holz, Schrauben in allen Formen und Größen, sogar Tischtuchklammern: Er weiß genau, in welcher Lade des Schubkastens hinter der Budel sich was verbirgt. Mit nur einem Handgriff erfüllte der gelernte Elektrotechniker seiner Kundschaft jeden erdenklichen Wunsch. „Und das seit 43 Jahren.“ Die Laden sind übrigens fast so alt wie der Laden: „Die haben meine Oma und mein Opa extra vom Tischler fertigen lassen – jede einzelne ist ein Unikat, ist innen anders gestaltet.“

Doch am Samstag, dem 30. Dezember, um 18 Uhr ist es aus, hört Christian Balatka auf, sperrt er seinen Laden für immer zu. Er hat sich das gut überlegt: „Wenn du Tag für Tag arbeitest und am Ende Rechnungen mehr schlecht als recht bezahlen kannst, dann ergibt das irgendwann keinen Sinn mehr.“

Die Pandemie habe sein Erspartes aufgefressen. Sagt der Nahversorger für Handwerker und Haushaltsgeräte-Käufer zwischen Unter Sankt Veit und Mariahilf. Der Krieg in der Ukraine bzw. die damit verbundene Teuerungswelle habe ihn endgültig finanziell „erdrückt“, so Balatka.

„Über den Sommer ist meine Entscheidung gereift“, sagt der Inhaber eines Wiener Familienbetriebs in dritter Generation. In 43 Jahren war er nie länger als einen Tag krank. „Im Sommer hätte ich noch geweint, jetzt habe ich mich mit meiner Situation so weit abgefunden und freue mich über all die schönen Jahre, die ich hier herinnen verbringen durfte.“