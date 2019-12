Wieder Zwischenfall bei Laudamotion-Maschine

Wieder ist es offenbar bei einer Maschine des Ryanair-Ablegers Laudamotion aufgrund technischer Probleme zu Verzögerungen gekommen. Am Montag konnte ein Airbus A320 nicht wie geplant seinen Rückflug von Bergamo nach Wien antreten, berichtete das Online-Luftfahrtportal "Austrian Wings" am Dienstag.

Fünf Stunden Verspätung

Eine Ersatzmaschine der Muttergesellschaft Ryanair habe angefordert werden müssen, hieß es, da sich "das Problem auf die Schnelle nicht beheben ließ". Mit fünfstündiger Verspätung seien die Passagiere dann in Wien-Schwechat angekommen. Nähere Angaben zu den technischen Problemen habe Laudamotion jedoch nicht gemacht. Das Unternehmen war auch für die APA am Dienstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Fluglinie unter "erhöhter Aufsicht"

LaudaMotion war von der Luftfahrtaufsichtsbehörde Austro Control unter "erhöhte Aufsicht" gestellt worden. Dabei handle es sich um eine "außergewöhnliche Maßnahme, die nicht oft vorkommt", sagte Austro Control-Sprecher Markus Pohanka der APA am Montag.

Ein Airbus A320 der Laudamotion hatte schon am Montag der Vorwoche in Dublin aufgrund technischer Probleme am Boden bleiben müssen. "Austrian Wings" berichtete am Dienstag, aus Pilotenkreisen erfahren zu haben, dass eine Öl-Leckage zu einer Verunreinigung der Klimaanlage der OE-LOX mit Triebwerksöl geführt hätte. Zu allem habe es bisher kein Statement von Laudamotion gegeben.