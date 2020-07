Wieder gehäutete Katze in Graz

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in Graz eine gehäutete Katze aufgefunden wurden. Die Tat dürfte sich laut Polizei in der Nacht auf Samstag ereignet haben. Das Tier hatte einen aufgeschnittenen Bauch, das Fell hing noch an der Katze. Ob sie zum Zeitpunkt der Häutung noch gelebt hat, konnte die Tierärztin nicht feststellen.

Die Katze wurde in der Petrifelderstraße in Graz-St.Peter entdeckt. Sie war bereits tot und wurde von der Polizei zu einer Veterinärin gebracht.