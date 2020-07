NÖ: Katze aus gekipptem Fenster gerettet

Der gestrige Montag entpuppte sich für einen Kater in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) wahrlich als ein Unglückstag. Nicht die Katze auf dem Baum, sondern die Katze im Fenster, fanden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf.

Innerhalb kürzester Zeit rückten drei Fahrzeuge zum Stelzenhaus in der Ottensteinstraße aus. Glücklicherweise lag das Fenster, in dem sich Ruffy eingeklemmt hatte direkt am Balkon, sodass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf von beiden Seiten arbeiten konnten.

Somit konnte händisch das Fenster möglichst weit geöffnet und der Kater gemeinsam nach draußen in die Arme eines Kameraden übergeben werden. Die Einsatzkräfte übergaben den Vierbeiner an die besorgte Besitzerin, die bereits seinen Transport in eine Tierklinik zur Kontrolle vorbereitete.

Nach weniger als 20 Minuten konnten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf wieder in das Feuerwehrhaus einrücken und den Einsatz beenden.