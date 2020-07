Gehäutete Katze: 100.00 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter

Der Fall sorgte zu Beginn der Woche für Aufsehen: Tierquäler hatten am Sonntag in Graz eine Katze bei lebendigem Leib Rumpf gehäutet. Eine Grazerin hatte das Tier am Griesplatz gesehen.

Wie berichtet, hatte sie zunächst geglaubt, dass die Katze von einem Auto überfahren worden war. Die alarmierte Tierrettung stellte jedoch fest, dass die Katze am gesamten Rumpf gehäutet worden war. Sie musste eingeschläfert werden.

Ex-Politikberater Rudi Fußi forderte deshalb bereits eine Gesetzesverschärfung, wonach Tierquälerei mit einer Haftstrafe sanktioniert werden soll – und setzte dazu 1.000 Euro Belohnung für die Ergreifung des Tierquälers aus. Seitdem sollen sich bereits mehrere Personen angeschlossen haben. 10.000 Euro betrage das Kopfgeld inzwischen, berichtet Heute.at. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei unter 0591336585