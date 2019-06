Wie Tirols Fahrverbote die Deutschen ärgern

Jetzt haben die Tiroler Fahrverbote auf Landesstraßen rund um Innsbruck ihre erste Bewährungsprobe. Nach dem Testbetrieb am Donnerstag ist die Sperre des niederrangigen Straßennetzes für den Ausweichverkehr von der Inntalautobahn von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, erstmals am Wochenende im Einsatz. Die „Notwehrmaßnahme“ des Landes, wie es Landeshauptmann Günther Platter nennt, gegen Behinderungen durch den Ausweichverkehr hat in Deutschland für Aufregung gesorgt.

Die Bild sah eine „Maut-Sauerei“, Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhardt bezeichnete das Vorgehen als „reine Schikane“. Auch der Autofahrerclub ADAC sah ein „Unding ausgerechnet zur Urlaubszeit“. Das Fahrverbot sei „aus Sicht der Touristen eine ganz schöne Kröte, die man schlucken muss“, teilte der Verein mit. Reichhardt vermutet außerdem einen Verstoß gegen das EU-Recht.