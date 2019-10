Wie SPÖ-Gemeinderat Mete im Westen Rendi-Wagner übertrumpfte

Es gibt sie auch in der SPÖ, die Wahlsieger. Wobei sich der Salzburger Gemeinderat Tarik Mete nicht unbedingt so bezeichnen würde. Gefreut hat sich der 31-Jährige schon über sein überraschend gutes Vorzugsstimmenergebnis. In sieben bisher ausgezählten Bundesländern sind es 7.390 Stimmen. Damit erreichte er von Platz 134 der Bundesliste mehr als die Hälfte der Stimmen von Pamela Rendi-Wagner.

Fast die Hälfte seiner Vorzugsstimmen kommt aus den drei westlichen Bundesländern, dort ließ er die Parteichefin genauso wie in Oberösterreich sogar hinter sich. Zuerst stand freilich die Enttäuschung über das Parteiergebnis am Wahlabend. So spricht er von den letzten Tagen auch von einer „Achterbahn der Gefühle“.

Die Auszählung der Vorzugsstimmen habe ihn dann positiv überrascht. „Ich bin baff über das Ergebnis, vor allem, weil ich im Wahlkampf keinen Fuß außerhalb der Stadt Salzburg gesetzt habe“, sagt Mete. Seinen Persönlichkeitswahlkampf hat er ausschließlich über die sozialen Netzwerke geführt. Über diese sei „viel gegangen“. Eine Woche vor der Wahl freute er sich über 10.000 Facebook-Follower, mittlerweile hält der Salzburger bei mehr als 13.000.