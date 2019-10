Rendi-Wagner will "radikalen" Umbau der SPÖ

Als Partei sei man derzeit natürlich nicht in die richtige Richtung unterwegs - und das gelte es jetzt zu ändern. Denn: " Österreich braucht eine starke SPÖ, die gegen die wachsende soziale Schieflage kämpft. Das ist es, was Sozialdemokratie ausmacht. Wir gehen nicht zur Tagesordnung über. Wir nehmen uns Zeit eine schonungslos ehrliche Diskussion darüber zu führen, wie wir die SPÖ wieder nach vorne bringen."

Wie geht es nun weiter? Am Mittwoch sind die Landesgeschäftsführer aller SPÖ-Parteien beim neuen Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zu einer Strategiesitzung; am Freitag folgt dann eine Klausur des SPÖ-Präsidiums, in der Rendi-Wagner und die führenden Funktionäre klären wollen, wie genau der Reformprozess aussehen soll.

Unterschiedliche Ansichten zu Koalitionsverhandlungen

Durchaus divergierende Meinungen gibt es derweil zu der Frage, ob die SPÖ aktuell in Koalitionsgespräche mit der Volkspartei eintreten sollte, wenn andere Varianten scheitern. Burgenlands SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil äußerte sich gegenüber " Österreich" ablehnend: Jetzt den Mehrheitsbeschaffer zu geben, hielte ich für einen großen Fehler.“ Denn die SPÖ habe „von den Menschen keinen Auftrag erhalten“. Als Vizekanzler stünde er persönlich jedenfalls nicht zur Verfügung: „Ich bin und will Landeshauptmann im Burgenland bleiben.“

Ganz anders der streitbare Tiroler Landesparteichef Georg Dornauer. Dornauer will zwar nicht unbedingt, dass die SPÖ in eine Koalition eintritt. Aber die Sozialdemokratie sei immer noch die zweitstärkste Partei. Daher sei man aufgefordert, im Fall der Fälle „ernsthafte Gespräche“ zu führen. Er selbst will sich jedenfalls am innerparteilichen Reformprozess beteiligen, betonte er.