Wie Salzburgs Kindergärten zur Dauerbaustelle wurden

Laut Klambauer fließe das zusätzliche Geld in die Qualität. Anders als bisher gibt es nun auch für Kleinkindgruppen mit unter Dreijährigen Vorbereitungszeit. Für alle anderen Pädagoginnen sei die Vorbereitungszeiten dagegen gleich wie vor 30 Jahren, entgegnet Monika Mitterwallner, Obfrau der Berufsgruppe der Pädagoginnen. Im Gegenzug steige der Maßstab an Qualität durch das Gesetz. „Wir schätzen Qualität, nur hätten wir auch gerne Zeit dafür“, sagt Mitterwallner.

Auch Klambauer sieht noch Verbesserungsbedarf: „Natürlich kann alles besser sein“, sagte sie. So will die Landesrätin den Betreuungsschlüssel verbessern. Das ist auch eine Forderung der Pädagoginnen. „Aber das braucht Zeit, das ist nichts, was man innerhalb eines Jahres beschließen kann“, erklärt Klambauer. Die Salzburger Kindergärten werden also auch weiterhin eine Baustelle bleiben.