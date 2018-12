Wie Salzburg und Linz ihre Finanzen aufbessern

Geld hat freilich kein Mascherl und so trägt die erhöhte Dividende ebenso zum Nulldefizit bei wie die allgemein sprudelnden Steuereinnahmen. Da ist für kommendes Jahr für das Land ein Plus von 25 Millionen Euro zu erwarten, berichten die Salzburger Nachrichten. Doch auch die Dividende könnte am Ende höher ausfallen als geplant. Für 2018 erhielt das Land aufgrund eines höheren Gewinns der Salzburg AG rund 800.000 Euro mehr als budgetiert.

Um Summen in einer ganz anderen Größenordnung geht es da in Linz. Dort hat die Stadt im vergangenen Jahr die Holding Unternehmensgruppe Linz (ULG) gegründet, in die stadteigenen Betriebe ausgelagert wurden. Für das Flaggschiff Linz AG und andere Gesellschaften zahlt die Holding 348,6 Millionen Euro an die Stadt. Das Geld dafür muss die ULG am freien Finanzmarkt aufnehmen.

Damit nun drei Banken gemeinsam einen Kredit über 200 Millionen Euro gewähren, muss der Gemeinderat heute dem Trio das vorrangige Gläubigerrecht einräumen. Um das zu ermöglichen, wird Finanzreferent und Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) dem Gemeinderat vorschlagen, dass die Stadt ihr Pfandrecht an den Aktien der Linz AG aufgibt. Gemeinsam mit Koalitionspartner FPÖ dürfte der Antrag, der einer einfachen Mehrheit bedarf, durchgeboxt werden.