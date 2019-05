Wie Salzburg den Grenzstau nach Deutschland bringen will

Es ist der erste politische Rückschlag für Stefan Schnöll. Noch im März verkündete er nach einem Termin in Berlin gemeinsam mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer eine dritte Kontrollspur für die deutschen Grenzkontrollen am Walserberg. Nun ist klar, die dritte Spur kommt frühestens im Herbst. Die Entlastung für die staugeplagten Anrainer-Gemeinden bleibt vorerst also aus. Die Reisesaison beginnt in wenigen Wochen, damit sind kilometerlange Staus und stundenlange Wartezeiten im Sommer wieder vorprogrammiert.

Der Verkehrslandesrat gilt in Salzburg als Kronprinz von Haslauer. Nun hat Schnöll, der seit seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr im Verkehrsbereich schalten, walten und kräftig investieren durfte, erstmals politischen Gegenwind.

Aufgrund eines SPÖ-Antrags zum Thema waren die Grenzkontrollen am Mittwoch auch Thema im Landtagsausschuss. „Der Hauptkritikpunkt ist, dass man aus Berlin zurückgekommen ist und gesagt hat, die dritte Spur kommt sicher. De facto ist bis jetzt keine Lösung da“, sagte SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner.