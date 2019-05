Wie Red Bull die Sperre des Salzburger Flughafens umgeht

Die Sperre des Flughafens wegen der Pistensanierung führt zu erhöhter Reisetätigkeit. Viele Manager und Geschäftsleute müssen für ihre Geschäftsreisen auf andere Flughäfen wie München, Linz oder Wien ausweichen. Alle? Nein, denn eines der größten Salzburger Unternehmen hat für das Umgehen der Sperre weder Kosten noch Mühen gescheut.

Wie der KURIER in Erfahrung brachte, hat Red Bull für das gehobene Management in der neuen Firmenzentrale in Elsbethen einen temporären Heliport eingerichtet. Mehrmals wöchentlich starten und landen Hubschrauber, auf einem Parkplatz ist sogar ein temporärer Hangar aufgebaut. Das Unternehmen selbst will sich auf Anfrage dazu nicht äußern, die zuständige Behörde bestätigt aber den Unternehmensheliport.

Für Abflüge und Landungen außerhalb eines Flughafens braucht es laut Luftfahrtgesetz eine Bewilligung durch den Landeshauptmann. Diese liegt vor. „Es besteht eine Genehmigung, die Zahl der Flüge ist beschränkt“, sagt ein Sprecher des zuständigen Verkehrslandesrats Stefan Schnöll zum KURIER. Zudem besteht in den Nachtstunden ein Flugverbot.