Wie in Salzburg mit 50 Millionen Euro ein Großskigebiet entsteht

Salzburg bekommt ein neues Riesenskigebiet. Die schon bisher im Snow Space Salzburg vereinten Skigebiete Wagrain, Flachau und St. Johann schließen sich mit der Skischaukel Flachauwinkl/ Kleinarl zusammen. Mit einer kurzen Busverbindung von 400 Metern Länge Richtung Zauchensee entsteht dadurch ein Skigebiet mit 205 Pistenkilometern.

Der Verbund Snow Space Salzburg investiert dafür 44 Millionen Euro in zwei neue Seilbahnen, Flachauwinkl/ Kleinarl beteiligt sich mit sechs Millionen Euro. „Größe ist für uns kein Selbstzweck“, sagte Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender von Snow Space Salzburg, am Dienstag beim Spatenstich für die Investitionen. In gut einem Jahr, im Dezember 2020, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Verbindung eröffnet werden.