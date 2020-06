Für Skifahrer: Gondel über die Tauernautobahn

In 19 Minuten von Berg zu Berg, und das in bis zu 310 Metern Höhe über der Tauernautobahn schwebend: Mit einer Gondelbahn, die in ihren Ausmaßen weltweit einzigartig ist, sollen die Skigebiete Flachau und Zauchensee im Salzburger Pongau miteinander verbunden werden. Das Mega-Projekt wurde am Dienstag von Vertretern beider Bergbahngesellschaften präsentiert. Der Aufschrei des Naturschutzbundes ließ nicht lange auf sich warten.

Den Projektbetreibern wirft Naturschutzreferentin Sophia Burtscher "Größenwahn" vor. "Die Bergwelt ist durch die alpine Skifahrt ohnehin schon sehr beansprucht", sagt sie. Viel wichtiger sei die Qualität des bestehenden Pistennetzes sowie leistbare Preise für Familien. Skifahren dürfe durch den "Ausbau-Wahn" kein Elite-Sport werden.