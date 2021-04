Wie die Vorarlberger das Reintesten ins Wirtshaus vormachen

Die inzwischen fünf Wochen gelebten Freiheiten im Ländle bleiben freilich ein Balanceakt. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 66 in das Pilotprojekt gestartet. Am Dienstag lag das Bundesland bei einem Wert von 174. Das mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass der Versuchsballon zu einem Zeitpunkt abhob, als die ansteckendere britische Variante auch in Vorarlberg Fahrt aufnahm. Dort wurde sie zuletzt bereits bei 90 Prozent der Fälle nachgewiesen.

12 Covid-Intensivpatienten am Dienstag klingen nicht weiter dramatisch. Am Tag vor den Öffnungen waren es aber nur zwei. Seither sind die Zahlen sukzessive gestiegen. Das Land versucht, das Infektionsgeschehen mit regionalen Ausreisetests einzudämmen. Ab Mittwoch tritt die Maßnahme im Bregenzerwald in Kraft. Zuvor war das bereits im Leiblachtal notwendig.