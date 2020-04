Wie die Glaubensgemeinschaften die Corona-Krise meistern

Auch Schönborn hält fest: „In unserem Umfeld sind viele Menschen in schwere wirtschaftliche Bedrängnisse geraten.“ Daher soll in Einzelfällen der Kirchenbeitrag nachgelassen werden. Zudem kündigt der Kardinal für Mieten und Elternbeiträge in Härtefällen Lösungen an.

Unter Druck

Allerdings sind die Glaubensgemeinschaften finanziell unter Druck. Steigende Ausgaben würden sinkenden Erlösen gegenüberstehen, so Schönborn. Dennoch weitete die Kirche ihr soziales Angebot zuletzt aus. Zudem stellt sie eine Million Euro für den Caritas-Nothilfefonds zur Verfügung.

Auch in der Evangelischen Kirche betont man, in der Krise auf die Beiträge angewiesen zu sein. Denn diese würden hauptsächlich in Menschen und Gemeinden investiert, die nun anderen helfen.

Studenten kaufen für Senioren ein

Aber auch kleinere Religionsgemeinschaften setzen auf Online-Angebote: Bei der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) gibt’s auf Facebook zwei Mal täglich Gebete mit Oberkantor Shmuel Barzilai (Infos auf www.ikg-wien.at). Für Menschen, die aktuell das Pessach-Fest feiern, wird auf diesem Wege ein eigener Leitfaden angeboten.

In punkto Nächstenliebe startete die IKG zwei Hilfsprojekte. Zum einen den Corona-Krisenfonds: Um finanziell in die Bredouille geratenen Gemeindemitgliedern Geld für Lebensmittel, Medikamente und Miete zur Verfügung stellen zu können, wurde eine Million Euro bereitgestellt. Zum anderen etablierte man in Kooperation mit der Jüdischen Hochschülerschaft ein Einkaufsservice: Einmal pro Woche erledigen die Studenten für Gemeindemitglieder, die 65 Jahre oder älter sind, Besorgungen.

Finanziell angespannt ist die Lage bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). Wie berichtet, steht ein Drittel der bundesweit 350 Moscheegemeinden vor der Pleite, weil die Spenden bei den Freitagsgebeten wegfallen. Das seelsorgerische Angebot will man dennoch aufrechterhalten. Auf www.netzwerk-islam.at können die Gläubigen hochgeladene Predigten und diverse Kursangebote abrufen.