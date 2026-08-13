Die lang anhaltende Hitzewelle in Österreich neigt sich ihrem Ende zu: Die Geosphere-Prognose vom Donnerstag verspricht nach einem weiteren heißen Wochenende mit Höchstwerten bis 36 Grad Celsius spätestens ab Dienstag landesweit nur noch maximal 27 Grad. Möglich macht das eine Kaltfront, die am Montag das Land vom Westen her überqueren soll. Diese könnte auch für einige Regenschauer sorgen, wobei hier der Süden außen vor bleiben soll. Am Freitag setzt sich das ruhige Sommerwetter jedoch erst einmal weiter fort, und es wird nochmals etwas wärmer. In den meisten Landesteilen bleibt es von früh bis spät nahezu wolkenlos. Lediglich im Westen und Südwesten zeigen sich am Nachmittag ein paar harmlose Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 17 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 27 bis 35 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.

So wird das Wetter am Wochenende Am Samstag bleibt es in den meisten Regionen Österreichs strahlend sonnig. Im westlichen Bergland, vor allem von Vorarlberg bis Oberkärnten, entwickeln sich am Nachmittag Quellwolken, aus denen vereinzelt kleinräumige Schauer oder Wärmegewitter entstehen können. Überall sonst bleibt es ganztägig trocken. In der Ostregion frischt mäßiger Ost- bis Südostwind auf, während es andernorts schwach windig bleibt. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen elf und 20 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 29 bis 36 Grad. Am Sonntag stellt sich die sonnige Hochdruckwetterlage um. Der Tag beginnt noch verbreitet sonnig, doch mit Annäherung einer Störungszone aus Westen ziehen in Vorarlberg und Tirol bereits am Vormittag vermehrt Wolkenfelder auf. Bis Mittag sind dort erste teils gewittrige Schauer möglich. Im Laufe des Nachmittags breiten sich die Schauer und Gewitter auf den Nordwesten Österreichs aus und erreichen bis zum Abend das Mostviertel sowie die Obersteiermark. Im östlichen und südlichen Flachland bleibt es voraussichtlich oft sonnig und trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südwest bis West, im Osten aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 21 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 28 bis 36 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.

Ausblick auf nächste Woche: Kaltfront und Regenschauer Am Montag überquert eine Kaltfront Österreich von Westen her. Zunächst wird es im Westen und Nordwesten trüb und regnerisch, später auch im Osten und Südosten. Gebietsweise sind eingelagerte Gewitter und Schauer wahrscheinlich. Am Nachmittag lockert es im Westen und Nordwesten wieder auf, und die Sonne zeigt sich. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, in den übrigen Landesteilen schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad, die Tageshöchstwerte reichen von 20 Grad im Westen bis 33 Grad im Südosten, dann setzt auch dort eine rasche Abkühlung ein.