Wetterprognose: Bis Ostern wird es schön

Am Gründonnerstag scheint wieder die Sonne. Lediglich in Westösterreich entstehen im Tagesverlauf etwas mehr Quellwolken. Der Wind weht meist nur schwach. Nach ein bis acht Grad in der Früh steigt das Thermometer erneut auf 18 bis 23 Grad an.

Am Karfreitag wird das wetterbestimmende Hochdruckgebiet der vergangenen Tage etwas schwächer, bleibt aber noch wirksam.

Bei so guter Aussicht sieht vielleicht der eine oder andere auch einen Wetterballon in die Lüfte steigen.