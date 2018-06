Wetterkapriolen: Wo Technik hilft und wo nicht

Um 6 Uhr früh rückte die Feuerwehr in Waldbach-Mönichwald am Donnerstag aus. Schon wieder. Diesmal rutschte ein Hang auf eine Gemeindestraße. Für diesen Ort sowie St. Lorenzen am Wechsel bleibt der Katastrophenplan aufrecht.

Seit mehr als einer Woche das gleiche Szenario: Von Niederösterreich über das Burgenland und die Steiermark bis Kärnten vergeht kein Tag ohne Alarm wegen Starkregens. Bis nächste Woche dürfte sich das Wetter aus Vormittagshitze und Nachmittagsgewitter halten.

In solchen Zeiten vertraut der Mensch gern auf Technik. Wetter-Apps sind auf jedem Smartphone. Doch was taugen sie? Laut dem renommierten Meteorologen Jörg Kachelmann gar nichts. „95 Prozent der Warnungen sind falsch. Niemand kann am Vormittag sagen, ob es am Nachmittag ein Unwetter geben wird. Früher haben die Meteorologen im Fernsehen gesagt, es kann örtlich zu Gewittern kommen. Örtlich bedeutet, dass sie eben nicht wissen, wo.“