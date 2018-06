Wetterkapriolen: „Normal ist das Frühjahr sicher nicht“

Seit einer Woche bereits gehen täglich schwere Unwetter über den südlichen Teilen Österreichs nieder. Sogenannte ortsfeste Gewitter fallen kurz, aber umso heftiger aus: 1500-mal rückten steirische Feuerwehrleute heuer bereits zu Unwettereinsätzen aus das ist drei Mal so viel wie zur gleichen Zeit im Vorjahr.

In Kärnten hat es laut Wetterdiensten seit 22. April täglich in irgendeiner Region geregnet, an 26 Tagen im Mai wurde Blitzaktivität registriert. „In den vergangenen neun Tagen wurden in Kärnten 2300 Feuerwehrleute von 240 Wehren zu 420 Einsätzen gerufen“, berichtet Hermann Maier von der Landes-Alarm- und Warnzentrale. Für die Helfer sei das belastend, weil meist dieselben Bezirke – Spittal, St. Veit und Wolfsberg – von den Unwettern betroffen gewesen seien. „Dass wir andauernd ausrücken müssen, ist schon eine ungewöhnliche Laune der Natur.“

Das spürten auch die Landwirte: Mehr als viel Millionen Euro Schaden richtete die Unwetter binnen einer Woche in der steirischen Landwirtschaft an, in Kärnten wird der Schaden mit 500.000 Euro beziffert.