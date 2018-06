Kein Tag Pause: Wieder Warnung vor Unwetter

In der Weststeiermark war erneut auch der Bezirk Deutschlandsberg vom Starkregen betroffen. In Schwanberg sagte der Veranstalter ein für Sonntag geplantes Ritterfest ab, weil ab Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh wieder Regen prognostiziert wurde.

Im Kärntner St. Andrä im Lavanttal wurden zwei Dutzend Keller sowie eine Volksschule verschlammt. Sollten die Aufräumarbeiten nicht zügig genug voran gehen, könnte am Montag der Unterricht ausfallen. In Salzburg gab es Ausläufer des Unwetters, die in einigen Gemeinden dennoch heftig ausfielen. In Wagrain im Pongau gingen mehrere Muren ab und verlegten die L214 auf 300 Meter Länge, eine Unterführung wurde mit Geröll verschüttet.