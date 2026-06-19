Am Freitag scheint bis zum Vormittag vor allem im Süden und im Osten noch öfters die Sonne. Von Nordwesten ziehen aber zunehmend dichter werdende Wolken in allen Regionen auf und verdecken die Sonne mehr und mehr. Mittags beginnt es im Westen vielerorts zu regnen. Im Osten und Süden bleibt es länger trocken, nur vereinzelt können sich ein paar Regenschauer bilden. Der Wind weht im Norden und Osten oft lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei fünf bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen 14 bis 22 Grad.

Am Samstag ziehen entlang des Alpenhauptkammes etwa vom Tennengau ostwärts sowie auch im Norden und Osten des Landes noch einige dichte Wolken mit Regen bzw. Regenschauern durch. Dazu bläst vor allem im Alpenvorland oft sehr lebhafter West-Nordwestwind. Im Tagesverlauf nimmt aber die Schauerneigung ab, schließlich gewinnt die Sonne die Oberhand. Die Alpensüdseite bietet von Beginn an deutlich freundlichere Wetterverhältnisse, dort sind höchstens einzelne Regenschauer, deutlich mehr Sonnenschein und höhere Nachmittagstemperaturen zu erwarten. Die Frühtemperaturen betragen acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

Wetter: Am Sonntag bis zu 27 Grad Öfter zeigt sich die Sonne am Sonntag, immer wieder gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Allerdings bilden sich im Tagesverlauf nördlich der Alpen einige Wolken mit Regenschauern und im Süden und Südosten des Landes mitunter mächtigere Haufenwolken, die hier lokal gewittrige Schauer bringen. Im Alpenvorland und in der Ostregion bläst oft lebhafter, stellenweise lebhafter bis starker West- bis Nordwestwind, ansonsten gibt es vor allem in Gewitternähe auffrischende Böen. Die Frühtemperaturen liegen bei sieben bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei etwa 18 bis 27 Grad.