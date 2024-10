Das Wetter am Wochenende zeigt sich wieder von seiner unbeständigen Seite.

Am Freitag bringt Tiefdruckeinfluss entlang der Alpennordseite einige Regenschauer, oberhalb von 1.600 Metern auch Schnee- oder Graupelschauer.

Zwischenzeitlich zeigt sich, außer im Nordstau, immer wieder die Sonne. Weniger Schauer gibt es nach Osten hin, im Süden und Südosten bleibt es großteils niederschlagsfrei. Es herrscht lebhafter Westwind im Donauraum und am Alpenostrand. Die Frühtemperaturen umspannen fünf bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwölf bis 19 Grad.

In den Früh- und Vormittagsstunden ist am Samstag besonders alpensüdseitig mit hartnäckigem Nebel oder Hochnebel zu rechnen. In den anderen Regionen startet der Tag teils sonnig, mit Störungsannäherung im Westen schon wieder stark bewölkt. Es bleibt vorerst überall niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen elf und 19 Grad.