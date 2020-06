Das Wetter von seiner extremsten Seite

Die ersten zwei Juni-Wochen waren noch eher zu kühl oder nur mäßig warm. Ab dem 15. Juni gab der Sommer aber ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Es wurde täglich heißer, die Hitzewelle gipfelte schließlich in einem Allzeitrekord. „Noch nie zuvor war es seit der Aufzeichnung von Wetterdaten in Österreich im Juni so heiß wie in diesem Jahr mit 38,6 Grad in Waidhofen/ Ybbs“, sagt Meingaßner. Österreichweit wurden an insgesamt 32 Messstellen neue Stationsrekorde für den Juni aufgestellt.