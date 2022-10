Wetter: Und plötzlich ist es fast Sommer

Da die langfristigen Prognosemodelle keine beständigen Kaltlufteinbrüche vorhersagen und derzeit ungewöhnlich warme Luftmassen über Europa liegen, dürfte sich der diesjährige Oktober zumindest den dritten Stockerlplatz mit 2001 teilen. Üblich sind in Österreich je nach Region im letzten Monatsdrittel Tageshöchstwerte zwischen 8 und 16 Grad, heuer pendeln sie konstant zwischen 14 bis 20 Grad, im Westen sogar noch mehr.

An dem schönen Wetter soll sich laut der Prognose der Meteorologen auch in den kommenden Tagen nichts ändern. Die Tageshöchstwerte erreichen durchwegs bis zu 23 Grad; im Westen werden durch den Föhn bis zu 24 Grad, wenn nicht gar 25 Grad, erwartet – also beinahe sommerlich warme Temperaturen.

„Ein Wintereinbruch ist überhaupt nicht in Sicht, die Schneefallgrenze liegt zur Zeit bei 2.500 Meter – und das Mitte, Ende Oktober“, beschreibt Meteorologe Matella. „Das ist ein klares Zeichen des Klimawandels.“ Wobei, niederschlagsreich war dieser Oktober ohnedies nicht: Von Osttirol über die Südsteiermark in das Burgenland fiel regionsweise bis zur Monatsmitte überhaupt kein Regen.