Wetter: Sonnenschein und immer wieder mal Regen

Der Sommer bleibt uns erhalten, allerdings mit Unterbrechungen. Diese Woche soll demnach nach der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sommerlich bleiben. Allerdings ziehen heute, Montag, von Westen her einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und lassen nur zeitweiligen Sonnenschein zu. Am Nachmittag kommen dann besonders in der Westhälfte sowie im Bergland einige Quellwolken hinzu.

Besonders von den Kitzbüheler Alpen und Osttirol bis in die westliche Obersteiermark und in die Weststeiermark steigt dann die Schauer- und Gewitterneigung. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 17, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad.

Unbeständiger Dienstag

Im Norden und an der Alpennordseite startet der Dienstag bereits mit ein paar Wolken und auch lokalen Regenschauern. Am Vormittag setzt sich hier aber nochmals die Sonne durch und auch überall sonst verläuft die erste Tageshälfte oft sonnig. Am Nachmittag steigt dann allerdings im Bergland die Gewitterneigung deutlich an und einzelne Gewitterzellen könnten auch das Flachland erreichen. Es wird etwas wärmer als am Vortag.