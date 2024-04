Sommer und Sonnenschein kehren zurück, aber nur für ein paar Tage

Nach dem Kälteeinbruch in Österreich soll das frühsommerliche Wetter wieder zurückkehren. Am Dienstag werden laut Prognose von Geosphere Austria bis zu 29 Grad erwartet, ehe ein Tiefdruckeinfluss wieder stärkere Bewölkung, Regen und Abkühlung zurückbringt.

So startet die neue Woche mit oft sonnigen Wetter. Hohe Wolkenfelder - sowie vor allem im Westen auch Saharastaub - trüben den Eindruck aber am Montag ein wenig. Der Wind weht schwach bis mäßig, im östlichen Flachland und einzelnen Föhnstrichen der Alpennordseite auch lebhaft aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 27 Grad.

Das Hochdruckwetter dauert am Dienstag an. Es bleibt sehr sonnig und nur zeitweise ziehen dünne Wolken in hohen Schichten vorbei. Mit einer föhnigen Südströmung erreichen die Temperaturen laut Prognose der Geosphere frühsommerliche Werte.

Der Wind weht in Föhntälern der Alpennordseite, am Alpenostrand, aber auch im Norden tagsüber mäßig bis lebhaft aus Südost bis Süd. In der Früh werden fünf 5 bis 13 Grad erwartet, untertags 22 bis 29 Grad.