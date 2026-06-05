Man muss noch einmal die Übergangsjacken hervorholen: Am Freitag zieht eine Kaltfront von West nach Ost über das Land hinweg und bringt zunächst viele dichte Wolken, kühlere Temperaturen und auch Regen. Während dieser im Osten und Süden gebietsweise bis über Mittag anhält, beginnen die Wolken im Westen und Norden bereits wieder aufzulockern. Ein paar Regenschauer neben sonnigen Auflockerungen folgen nach, doch bis zum Abend trocknet es mit Ausnahme der Alpensüdseite weitgehend ab. Die Frühtemperaturen erreichen acht bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.

Wetter-Warnungen in Deutschland Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte indes vor kräftigen Gewittern in Teilen Deutschlands, etwa in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Lokal seien schwere Sturmböen, Starkregen und Hagel möglich, vereinzelt auch Unwetter. Ab dem Nachmittag werden im Nordwesten Brandenburgs, im westlichen Mecklenburg-Vorpommern sowie in Sachsen-Anhalt kräftige Gewitter erwartet. Dabei seien Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde, Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel möglich. Vereinzelt schließt der DWD orkanartige Böen bis 105 Kilometer pro Stunde sowie Hagelkörner mit einem Durchmesser von etwa zwei Zentimetern nicht aus.

Sonne kehrt am Wochenende zurück Zurück nach Österreich: Da bringt der morgige Tag deutliche Verbesserungen in Sachen Wetter. Der Samstag beginnt noch sehr sonnig, in der Westhälfte und im Bergland sind tagsüber aber vermehrt Quellwolken zu erwarten und auch der eine oder Regenschauer entsteht. In der Osthälfte ist die Schauerneigung deutlich geringer, meist bleibt es trocken und auch der sonnige Wettercharakter überwiegt bis zum Abend. Die Frühtemperaturen umspannen fünf bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.