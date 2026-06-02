Italientief im Anmarsch: In diesen Regionen wird es ungemütlich

Der Dienstag geht ohne flächendeckende Unwetter zu Ende, dennoch steigt laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) vor allem im Westen des Landes die Gefahr von Gewittern und kräftigem Regen.

Verantwortlich dafür ist ein Tief über Norditalien. Von Vorarlberg bis Oberösterreich sowie im zentralen Bergland breiten sich Schauer aus, vereinzelt sind auch kräftige Gewitter möglich. Am Abend setzt von Westen und Südwesten zudem teils intensiver Regen ein, berichtet die UWZ.

Im Fokus stehen dabei lokale Starkregenereignisse und gewittrig verstärkte Niederschläge. Besonders entlang des Tiroler Alpenhauptkamms sowie in Osttirol und Oberkärnten kann es in der Nacht auf Mittwoch zeitweise kräftig regnen.