Österreich

Frühling oder doch Rückkehr des Winters? Das erwartet uns im März

Erste Prognosen sind laut Experten mit Vorsicht zu genießen. Noch sieht es nach einer frühlingshaften ersten Märzhälfte aus.
Kristina Leitner
26.02.2026, 14:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine weiße Blüte vor einem blauen Himmel, die Sonne scheint durch die Äste eines kahlen Baumes.

Zusammenfassung

  • Nach winterlichem Wetter in Österreich steigen die Temperaturen Anfang März auf bis zu 18 Grad.
  • Prognosen für den gesamten März sind laut Experten schwierig und mit Vorsicht zu genießen.
  • Mit höherer Wahrscheinlichkeit bleibt es in der ersten Märzhälfte mild, längerfristige Vorhersagen sind unsicher.

Die Wetterlage in Österreich hat sich in den vergangenen Tagen deutlich gedreht: Auf einen Wintereinbruch mit Schneefall bis in tiefere Lagen folgten frühlingshafte Temperaturen. Am Wochenende sind laut GeoSphere Austria in Teilen des Landes bereits bis zu 18 Grad möglich.

Schneeeeeeeee: Das Winter-Comeback in Bildern

Mit Prognosen für den gesamten März ist Harald Seidl vorsichtig: "Da wird es schnell komplex und vom Nutzen her ist es begrenzt." Besonders die Wintermonate seien unter anderem aufgrund des Schnees schwer vorauszusagen, das habe sich auch heuer gezeigt.

Zwei Szenarien

Erste Abschätzung bis zum 13. März deuten laut dem Meteorologe auf zwei gegensätzliche Szenarien hin. Die erste Variante wäre eine Fortsetzung der aktuellen Wetterlage mit einem Hochdruckkeil, der mit milder Luft in der Höhe gekoppelt sei. 

Dem gegenüber steht die Möglichkeit, dass sich eine Tiefdruckrinne von Osteuropa nach Westen ausdehnt und dabei Mitteleuropa mitnimmt. Österreich würde sich dann im kälteren Bereich befinden.

Lawinen: Fahrlässigkeit "muss in der Geldtasche richtig wehtun"

Milde erste Märzhälfte wahrscheinlich

"Mit höherer Wahrscheinlichkeit bleiben wir auf der milde Seite in der ersten Märzhälfte", so Seidl. Österreich werde eher in den Genuss der wärmeren Strömungen und des Hochs kommen. Was darüber hinaus passiert, sei derzeit kaum bis nicht absehbar. "Wir konzentrieren uns mit gutem Grund auf die nächsten Tage, maximal." Das gelte insbesondere für die Übergangszeit, in der sich unter anderem Strahlungsverhältnisse stark ändern. 

26 Lawinentote in Österreich: Wovor Experten warnen

Wetter
kurier.at  | 

Kommentare