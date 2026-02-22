Bis zu 20 Grad: Frühlingshaftes Wetter steht in den Startlöchern

Nach dem heftigen Wintereinbruch in den vergangenen Tagen steht nun der Frühling in den Startlöchern. Wie die Meteorologen der Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten, ist es bis Dienstag noch wechselhaft, aber schon mild. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen schon an. Sie erreichen bis zu 17 Grad, bei Föhn sogar 20 Grad. Am Montag zieht in der Früh und am Vormittag noch eine Störungszone von Nordwesten her durch und bringt in vielen Regionen Regen und Regenschauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.600 Meter Seehöhe. Im Laufe des Nachmittages klingen die Niederschläge aber allmählich wieder ab und auch die Wolken lockern auf. Lediglich in den nördlichen Staulagen bleibt es länger trüb und schaueranfällig. Generell wetterbegünstigt ist der äußerste Süden, hier bleibt es meist niederschlagsfrei. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten und in exponierten Lagen teils auch kräftig aus West, nur im Süden ist es windschwach. Die Frühtemperaturen erreichen je nach Wind minus zwei bis plus neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen sechs bis 14 Grad.

Eingelagert in eine nordwestliche Strömung liegt am Dienstag eine Störungszone quer über Österreich und bringt recht verbreitet Regen, mit Schwerpunkt zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Salzkammergut. Hier sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend bis in höhere Täler ab, tagsüber liegt sie zwischen 1.000 und 1.300 Meter Seehöhe. Etwas wetterbegünstigt sind voraussichtlich der äußerste Westen, der Nordosten und auch der Süden. Hier regnet es nur wenig und nachmittags kann es auch etwas auflockern. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, im Süden bleibt es windschwach. Die Frühtemperaturen lieben bei minus ein bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei fünf bis 15 Grad. Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum bringt am Mittwoch verbreitet sonniges Wetter. Örtliche Nebel und Hochnebel in Becken und Tälern lösen sich im Laufe des Vormittages auf. Tagsüber mild und windschwach, die Frühtemperaturen steigen auf minus vier bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf sieben bis 17 Grad.