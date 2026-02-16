Tirol

Tirol: 2 Snowboarder durch Lawine getötet

Sie wurden bei einer groß angelegten Suchaktion im Lawinenkegel entdeckt. Die Bergung fand erst um 21.30 Uhr statt.
16.02.2026, 08:12

Zwei Snowboarder im Alter von 37 Jahren sind am Sonntag bei einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher (Bezirk Innsbruck-Land) getötet worden. 

Die Österreicher waren am Abend nicht zurückgekehrt und eine groß angelegte Suchaktion wurde gestartet. Über eine Handypeilung wurde der Suchbereich zunächst zwischen "Dresdner Hütte" und der Talstation "Gamsgarten" eingegrenzt. Mithilfe von Drohnenbildern wurde schließlich der Lawinenkegel auf einer Seehöhe von 2.115 Metern entdeckt.

Beim Lawinenanriss im freien Skiraum im Bereich "Mutterbergl" wurden zwei Einfahrtsspuren festgestellt, die Sturzbahn der Lawine erstreckte sich laut Polizei auf über 300 Höhenmeter. Die beiden Wintersportler wurden schließlich um 21.30 Uhr über ein Lawinenverschüttetensuchgerät geortet und ausgegraben. Die Notärztin konnte nur noch den Tod der Verunglückten feststellen.

