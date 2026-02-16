Nach einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen ist auch der dritte verschüttete Skifahrer gestorben.

Der 35 Jahre alte Mann erlag im Krankenhaus von Turin seinen schweren Verletzungen, wie die Klinik am Montag mitteilte. Das Unglück haben auch zwei weitere Skifahrer im Alter von 29 und 31 Jahren nicht überlebt.

Die Lawine hatte sich am Sonntag gegen 11.00 Uhr oberhalb des bekannten Wintersportortes Courmayeur gelöst.